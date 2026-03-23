Meduca anuncia alquiler de escuela privada para atender estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que han identificado las instalaciones de un centro educativo particular que será alquilado de forma temporal mientras se desarrollan las obras en el Colegio Elena Chávez de Pinate, de Juan Díaz.

La ministra Lucy Molinar dio el anuncio, al tiempo que recalcó que los padres ya visitaron el centro educativo y las clases iniciarán el próximo lunes 30 de marzo.

“Hemos encontrado una fórmula; no la habíamos comunicado porque queríamos validar que era viable. Ya los padres de familia fueron y se dieron cuenta de que sí funciona, porque es una escuela particular que cerró y la estaremos alquilando mientras se termina el tema de los modulares, que ese es otro drama con el tema de algunos contratistas”, detalló la funcionaria.

Molinar explicó que se cuenta con el apoyo de otros dos centros escolares para atender a grupos específicos, pero la mayoría de los estudiantes serán ubicados en este espacio.

“Está cerca de la escuela y va a tener mejores condiciones que las que tienen ahora”, aclaró la Ministra, al tiempo que informó que los trabajos en el plantel original tomarían alrededor de año y medio en culminar, porque hay que demoler la escuela y construirla nueva.