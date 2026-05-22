Meduca anuncia nuevos actos de licitación en Panamá Centro y Veraguas

El Ministerio de Educación anunció las fechas de los actos de licitación para el diseño, construcción y remodelación del Centro de Educación Básica General (C.E.B.G.) de Tocumen y de la Escuela La Playa en Veraguas.

Meduca detalló que el acto de homologación para el proyecto de construcción del colegio ubicado en Guarumal, distrito de Soná, se realizará el próximo 2 de junio y tiene como precio de referencia 1,588,067.12 dólares.

La institución informó que el acto de apertura de propuestas para los trabajos en el centro educativo ubicado en Panamá será el próximo 16 de junio. El C.E.B.G. de Tocumen, fundado en septiembre de 1983, actualmente atiende a una población estudiantil de 1,800 alumnos y se ha fijado un precio de referencia de 6,552,283.67 dólares para este proyecto.

De acuerdo con el pliego de condiciones, el plazo máximo para la entrega de la obra será de 600 días calendario, a partir de la orden de proceder, además de 1,095 días para el mantenimiento preventivo y correctivo.