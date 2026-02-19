Meduca detecta esquema de fraude por más de $100 mil en concursos docentes a través de Provel

El Ministerio de Educación (Meduca) reportó que la plataforma de Proceso de Vacantes en Línea (Provel) ha detectado aproximadamente 50 casos de presuntas irregularidades relacionadas con el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes y la comercialización de vacantes.

Se detalló que “esta última modalidad consiste en que personas se hacen pasar por funcionarios de la institución, generando confianza en las víctimas al asegurarles una supuesta plaza laboral a cambio de dinero”. El monto total involucrado en estos presuntos delitos, correspondientes a ocho casos en 2024, dos en 2025 y diecisiete en 2026, supera los 100 mil dólares.

El caso más reciente fue detectado en las últimas horas cuando “un grupo de docentes acudió a la sede principal del Ministerio para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso para los que no concursaron y por los cuales realizaron presuntas transferencias bancarias a supuestos funcionarios de la entidad”.

Ante esta situación, el subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, junto al equipo de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el presunto delito contra la administración pública.