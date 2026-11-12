Meduca: Escuela Modelo Presidente Porras estaría lista para el año lectivo 2027

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que la Escuela Modelo Presidente Porras, ubicada en Las Tablas, provincia de Los Santos, estaría reparada para el inicio del año lectivo 2027, luego de los daños ocasionados por el reciente terremoto.

Conforme al reporte oficial el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera, visitaron el plantel para inspeccionar las afectaciones y evaluar las medidas técnicas necesarias para su restauración, tomando en cuenta su valor histórico y arquitectónico.

“Bajo las directrices y recomendaciones del Ministerio de Cultura, esperamos tener la escuela lista para el año lectivo 2027”, señaló Vega Osorio.

Por su parte, Herrera indicó que existe el compromiso de iniciar los trabajos de restauración lo antes posible, con la participación de ingenieros y arquitectos de ambos ministerios y de la empresa encargada de la intervención.

La docente Ana Solís calificó como positiva la visita de las autoridades y manifestó su deseo de que los estudiantes puedan regresar a sus aulas y contar con condiciones de seguridad y tranquilidad.

La Escuela Modelo Presidente Porras tiene más de 100 años de historia y fue declarada Monumento Histórico Nacional, por lo que su recuperación deberá contemplar la conservación de sus características arquitectónicas.