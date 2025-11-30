Meduca extiende periodo de postulación para docentes

El Ministerio de Educación anunció que el periodo de postulación se ha extendido hasta el próximo viernes 5 de diciembre, exclusivamente para las vacantes corregidas y agregadas de maestros y profesores para el año escolar 2026.

Se recuerda a los aspirantes que los documentos deben enviarse en formato PDF y consultar las actualizaciones disponibles en http:meduca.gob.pa.

La convocatoria inició el pasado 24 de noviembre, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación 47 de 1946 y el Decreto Ejecutivo 56, de 10 de octubre de 2025.