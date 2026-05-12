Meduca inicia jornadas de Escuela para Padres; asistencia será requisito para recibir el PASE-U

El Ministerio de Educación (Meduca) inició este 12 de mayo las jornadas del programa Escuela para Padres 2026 en las distintas regiones educativas del país, con talleres dirigidos a madres, padres y acudientes para reforzar el vínculo entre el hogar y la escuela.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, visitó la Escuela República de México, donde explicó que la iniciativa busca que las familias y los centros educativos trabajen bajo los mismos valores y objetivos.

“Si desde las aulas se orienta a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida y en la búsqueda de aquello que los convierta en mejores personas, el éxito radica en esforzarse cada día por ser mejores ciudadanos y seres humanos”, manifestó Molinar.

La directora nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, Silmax Macre, señaló que el programa busca fortalecer la relación entre las familias y los docentes mediante la comunicación y el acompañamiento constante.

Agregó que este trabajo conjunto permite a los acudientes involucrarse más en la formación de sus hijos y reforzar valores importantes para su desarrollo personal y académico.

Durante la jornada, Heidy Quezada, madre de familia de la Escuela Bilingüe República de México, afirmó que “la educación inicia en el hogar” y destacó la importancia de la formación en valores y el acompañamiento familiar para el éxito de los estudiantes.

Por su parte, Víctor Manuel Guerra, acudiente de la Escuela República de Venezuela, indicó que era la primera vez que participaba en este tipo de actividades y resaltó la necesidad de involucrarse en la formación de los hijos.

El profesor facilitador Enrique González explicó que las jornadas incluyen dinámicas participativas y material didáctico para involucrar a toda la comunidad educativa.

Además, comentó que “el ejemplo de Panamá en el Mundial nos invita a reflexionar sobre el trabajo en equipo, el sacrificio y el esfuerzo, donde cada actor hace su aporte”.

Las jornadas se desarrollarán hasta el 15 de mayo en las 16 regiones educativas del país. Este martes iniciaron en Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

Para el miércoles 13 de mayo, los talleres continuarán en Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién, mientras que el viernes 15 se realizarán en las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala, además de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Cada centro educativo habilitó dos horarios para las sesiones: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.