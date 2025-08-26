Meduca: IPT Capira mantiene clases presenciales tras acciones de limpieza y mantenimiento

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, en coordinación con la Regional de Salud, informó que las instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT Capira) se encuentran en condiciones estables, lo que permite continuar con las clases presenciales durante el presente año escolar.

Adriano Pérez, director regional de Educación, señaló que tras los primeros reportes de afectaciones de salud en un grupo de estudiantes, “las autoridades educativas intensificaron las jornadas de limpieza y desinfección de las instalaciones”; además de realizar adecuaciones en aulas y pabellones, mantenimiento de sistemas de agua y sanitarios, recolección oportuna de desechos y mejoras en ventilación e iluminación.

Por su parte, el director regional de Salud, Jorge Melo, indicó que el IPT Capira “se encuentra habilitado para atender a los estudiantes” y destacó la importancia del suministro diario de agua por parte del IDAAN para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

La jefa de Salud Pública, Dilma Vega, detalló que se realizaron evaluaciones médicas a los estudiantes con síntomas, incluso visitas a sus residencias, y aclaró que “hasta la fecha, solo se ha confirmado un caso positivo de leptospirosis en una estudiante durante el primer trimestre del año escolar, mediante prueba realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas”. Los demás cultivos practicados resultaron negativos.

Melo agregó que “las autoridades de Salud han brindado el acompañamiento necesario, mientras continúan las investigaciones en torno a otros casos reportados” y aclaró que “el reporte de algunas enfermedades no necesariamente está relacionado con los entornos escolares”.

Entre las acciones recientes se incluyen limpieza integral de salones, pasillos y áreas verdes, eliminación de aislante térmico, activación del sistema de percolación y pozo ciego, construcción de trampa de grasa en el kiosco y reemplazo de ventanas en el pabellón de agropecuaria, todo con el propósito de garantizar “un ambiente escolar seguro y adecuado para estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad educativa en general”.