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Meduca presenta denuncia por presunta red de títulos falsos en concursos docentes

Meduca presenta denuncia por presunta red de títulos falsos en concursos docentes
ML | Representantes del Ministerio de Educación en el Ministerio Público.
Redacción Web
22 de abril de 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de falsificación de documentos, delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, en un caso que involucra a funcionarios vinculados al sistema educativo en varias regiones del país.

De acuerdo con la información preliminar, las irregularidades se habrían registrado en Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Herrera y Darién, donde “presuntamente se inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes” que buscaban obtener mayor puntaje en los concursos y asegurar una vacante.

La denuncia fue presentada por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, junto a la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, en representación de la entidad.

El ministerio indicó que también se desarrollan investigaciones administrativas para determinar el alcance de la posible red y las responsabilidades individuales. En ese sentido, señaló que “universidades han confirmado que los diplomas en cuestión no han sido expedidos por esas casas de estudios superiores”.

Las irregularidades fueron detectadas a través de los controles del Programa de Vacantes en Línea (Provel), plataforma donde se desarrolla el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores. Según el Meduca, en este sistema “se han detectado casos de presuntas irregularidades, relacionadas con el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes, la comercialización de vacantes y supuesta vinculación de funcionarios”.

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