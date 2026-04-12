Meduca suspende las clases al norte de Veraguas y la región de Ñokribo

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases este lunes 13 de abril en el corregimiento de Calovébora (costa norte de Veraguas) y en la región de Ñokribo, comarca Ngäbe-Buglé, debido a condiciones climáticas adversas.

«Esta medida se adopta en atención al aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene vigilancia por condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias y tormentas eléctricas. De acuerdo con las autoridades, estas condiciones podrían provocar crecidas de ríos y ráfagas de viento, lo que representa un riesgo para la seguridad y movilidad de la comunidad educativa», expresa la nota.

La suspensión de clases busca proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante lluvias, tormentas y posibles riesgos como inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades se mantendrán en monitoreo constante e informarán oportunamente sobre la reanudación de las clases. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones oficiales.