MEF aplicará ajuste a partir del 15 de noviembre para garantizar pagos

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) enfrenta una situación financiera apremiante para cumplir con el pago de la planilla docente y administrativa hasta diciembre de 2026.

El rector, Mgtr. Absel Navarro Camarena, explicó que solicitó el 1 de octubre al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un traslado de partida interinstitucional por 20.3 millones de dólares para cubrir los compromisos salariales.

Al respecto, el MEF señaló que la administración universitaria ha realizado ajustes parciales, pero estos no han tenido el impacto necesario para reducir el gasto en planilla y los gastos administrativos. La entidad advirtió que aún falta concretar medidas que generen ahorros verificables y permitan sostener las obligaciones en el tiempo, ya que la crisis incluye compromisos acumulados de períodos anteriores.

Ante la consulta sobre los recursos para pagar las planillas hasta fin de año, el MEF informó que no existen fondos disponibles en otras instituciones públicas para efectuar el traslado solicitado, y añadió que la asignación de recursos adicionales requiere identificar disponibilidad presupuestaria, tomando en cuenta la ejecución de otras entidades y las obligaciones del Estado.

Como mecanismo de solución, la administración de la Unachi indicó que el MEF comunicó que a partir del 15 de noviembre ejecutará un ajuste técnico al presupuesto, diseñado para cubrir el déficit financiero y garantizar los pagos salariales hasta la finalización del año 2026.