Menor de 16 años, presunto autor del tiroteo en Las Trancas, es capturado tras persecución

Un menor de 16 años fue capturado tras una persecución policial luego de un tiroteo registrado frente al Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, en el sector de Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro, en San Miguelito, hecho que dejó herido de bala a un niño de 12 años. El hecho se registró cuando un sujeto realizó disparos contra un vehículo color gris plata, lo que dejó herido de forma colateral a un menor de 12 años. Según el reporte oficial, 'la situación se dio cuando un sujeto realizó detonaciones a un vehículo (...) y de forma colateral resultó herido un menor de 12 años de edad, cuya condición es estable'. Tras el ataque, unidades policiales que se encontraban en el área iniciaron una persecución que permitió ubicar al presunto responsable. 'Las unidades que se mantenían de servicio en el sector logran dar con la captura del presunto victimario (...) en un área boscosa cercana', detalla el informe. El sospechoso es un menor de 16 años, quien fue aprehendido junto con un arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho. Posteriormente, las autoridades ubicaron el vehículo involucrado en la barriada Colinas del Golf. De acuerdo con la información oficial, el conductor de ese automóvil 'salió de prisión en el 2025, tras cumplir condena por homicidio, arma de fuego y pandillerismo'. El caso fue remitido a las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.