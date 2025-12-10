Menor sustraído en EE. UU. fue localizado en Las Cumbres por Interpol Panamá

La Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, en coordinación con unidades especializadas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ejecutó un operativo que permitió recuperar a un menor de edad que había sido sustraído en los Estados Unidos y trasladado a Panamá.

Según informó la entidad durante la diligencia fue aprehendida la presunta responsable, quien mantenía una notificación roja de Interpol emitida por autoridades estadounidenses por el delito de sustracción de menores.

La operación se desarrolló en el sector de Las Cumbres, corregimiento Ernesto Córdoba. En el lugar también se decomisaron dos armas de fuego con permisos vencidos y municiones, hallazgos que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.