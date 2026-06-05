MiAmbiente abre investigación por contaminación con hidrocarburos en el río Capira

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició un proceso administrativo contra una empresa presuntamente vinculada a un incidente de contaminación por hidrocarburos en el río Capira, en Panamá Oeste, luego de recibir denuncias ciudadanas sobre una posible afectación ambiental en la zona.

Durante una inspección técnica, funcionarios de la entidad recorrieron el área desde el punto donde se originó el incidente hasta el cauce del río Capira, confirmando la presencia de residuos de hidrocarburos en el agua.

Según informó la institución, también se verificó que la empresa involucrada mantenía labores de contención y limpieza mediante barreras y equipos especializados, con el objetivo de evitar que el combustible continuara desplazándose aguas abajo.

Como parte de la evaluación, técnicos de MiAmbiente realizaron mediciones de calidad del agua y tomaron muestras en distintos puntos del río, las cuales serán analizadas en el Laboratorio Los Canelos para determinar el alcance de la afectación ambiental.

La entidad ordenó a la empresa continuar de manera inmediata con las labores de limpieza, contención y remediación ambiental, otorgándole un plazo de 72 horas para remover cualquier remanente de hidrocarburo presente en el río.

MiAmbiente informó que mantiene una investigación para determinar posibles incumplimientos de las obligaciones ambientales y establecer las responsabilidades correspondientes. De comprobarse infracciones, la empresa podría enfrentar sanciones administrativas y multas conforme a la normativa vigente.