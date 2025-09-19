MiAMBIENTE anuncia auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente reiteró este 19 de septiembre que la Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá abarcará de manera exhaustiva todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. La revisión busca garantizar, con total transparencia y bajo estándares internacionales, el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario de la operación minera.

La institución reveló que los términos de referencia de la auditoría fueron definidos tras un proceso de consulta pública desarrollado entre el 6 de enero y el 7 de febrero de 2025, en el que participaron más de 260 organizaciones ambientalistas, comunidades locales, gremios, empresas privadas, academia y ciudadanos. Los aportes obtenidos se incorporaron al documento, reforzando los mecanismos de participación y transparencia en la gestión ambiental del Estado.

Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAMBIENTE, destacó que el EsIA aprobado para la mina establece más de 370 compromisos ambientales, tanto en la etapa de construcción como en la de operación. “La totalidad de estos compromisos serán verificados dentro de este proceso, lo que permitirá evaluar con base en evidencia cómo ha sido el cumplimiento a lo largo del tiempo”, afirmó.

La auditoría, a cargo de la empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc., se encuentra en fase de planificación conjunta con MiAMBIENTE. El enfoque será estructurado y detallado, priorizando áreas críticas para verificar el cumplimiento ambiental, legal, laboral y tributario, además de identificar riesgos y posibles pasivos ambientales futuros.

El proceso evaluará dos líneas principales: la Auditoría de Medioambiente y Compromisos del EsIA, y la Auditoría de Aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Entre los temas a revisar figuran planes de reforestación, monitoreo de calidad de agua y aire, gestión de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, seguridad de depósitos de relaves, así como las relaciones con comunidades y la protección del patrimonio cultural.

Además, el examen incluirá la verificación de los 32 informes de la fase de construcción y los 10 presentados durante la operación, con el objetivo de comprobar el cumplimiento en cada etapa hasta llegar a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento.

SGS deberá considerar como insumos los permisos ambientales otorgados, los Planes de Reforestación, el Plan de Acción de Biodiversidad, las Cartas de Entendimiento de 2012 y 2022, así como los informes de seguimiento ambiental e inspecciones técnicas realizadas previamente.

Finalmente, MiAMBIENTE invitó a la ciudadanía a consultar los documentos relacionados en el portal institucional www.miambiente.gob.pa, en cumplimiento de la Ley 6 de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y la Ley 125 de 2020, que aprueba el Acuerdo de Escazú.