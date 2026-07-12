MiAMBIENTE detecta yate que operaba sin permiso en Coiba

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que una embarcación de pesca deportiva, que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba, fue interceptada durante un operativo de vigilancia marítima realizado junto al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de las acciones para combatir la pesca ilegal y reforzar la protección de las áreas marinas protegidas.

La entidad detalló que, tras detectar el yate dentro de la Zona Especial de Protección Marina, se le ordenó abandonar el área conforme a la normativa ambiental vigente. Además, durante el operativo fueron inspeccionadas otras tres embarcaciones pesqueras, cuyos permisos y documentación se encontraban en regla.

Según MiAMBIENTE, esta acción forma parte de los patrullajes intensivos desarrollados durante los últimos siete días en el Parque Nacional Coiba, labores que la institución mantiene desde febrero de este año para fortalecer la vigilancia del ecosistema marino y costero.

El operativo se realizó en coordinación con el Senan y la organización conservacionista EARTHRACE, a bordo del buque M/Y MODOC, con el que se recorrieron 246 millas náuticas en sectores de alto valor ecológico, entre ellos Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y el sector 12 de Octubre.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que “este tipo de patrullajes incrementa la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino”. Añadió que “con el apoyo del presidente José Raúl Mulino, hemos reforzado la coordinación interinstitucional para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y el uso sostenible de los recursos pesqueros del país”.

En los patrullajes participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tres unidades del Senan encargadas de realizar los abordajes e inspecciones. Durante las verificaciones se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

De forma paralela, el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino de MiAMBIENTE dio seguimiento a las alertas emitidas por sus plataformas satelitales y mantuvo comunicación permanente con las unidades desplegadas en el océano, en coordinación con el Centro Regional de Operaciones Aeronavales del Senan.