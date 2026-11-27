El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) concretó la primera entrega del pago de la prima de antigüedad a un grupo de 146 exfuncionarios, comenzando así a saldar una obligación laboral que se mantenía pendiente desde el año 2014.

La información fue dada a conocer a través de la red social X por el titular de la cartera, Juan Carlos Navarro, quien destacó que este desembolso responde a una instrucción directa del presidente de la República, José Raúl Mulino, para atender los compromisos acumulados con los extrabajadores de la entidad.

“A quienes dedicaron tantos años a MiAMBIENTE, gracias por su trabajo y por todo lo que aportaron a esta institución. El presidente José Raúl Mulino nos pidió atender estos pagos y vamos a seguir trabajando para cumplir”, expresó el ministro en su publicación.

Como parte del proceso para continuar con las siguientes entregas, la institución hizo un llamado a todas las personas que dejaron de laborar en MiAMBIENTE a partir de enero de 2014 para que actualicen su información ante la Oficina Institucional de Recursos Humanos.

Los interesados pueden comunicarse directamente a la línea telefónica 500-0855, a través de las extensiones 6092 y 6097, para verificar su estatus y completar el trámite correspondiente.