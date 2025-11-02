Nacionales

MiAmbiente ordenó el cierre temporal del parque nacional Isla Bastimentos

Redacción Web
02 de noviembre de 2025

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre temporal del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, debido a las condiciones climáticas adversas.

Mediante un comunicado, la autoridad informó que la medida preventiva busca salvaguardar la seguridad de visitantes, guardaparques y comunidades cercanas. “Esta decisión responde a las condiciones climáticas adversas que se registran en la región y que podrían representar riesgos asociados a marejadas, fuertes vientos y lluvias intensas”, explicaron.

El Ministerio de Ambiente exhorta a la población a mantenerse atenta a las directrices emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y a consultar las cuentas oficiales del Ministerio de Ambiente para obtener información actualizada sobre el estado de este y otros parques nacionales y áreas protegidas del país.

