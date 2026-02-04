MiAmbiente pone en marcha plan para el control de los cocodrilos

El avistamiento y presencia de cocodrilos en la cercanía de zonas pobladas, balnearios y áreas de playa preocupa a las autoridades; por ello, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció la puesta en marcha de un plan para el control de estos animales.

“Sí nos preocupa mucho cuando hay cocodrilos en una playa pública, en un balneario o en un lugar donde pueda, en algún momento, darse un incidente con seres humanos; es allí donde le pedimos a las personas que tengan muchísima precaución. Ya hemos comisionado un estudio para crear un plan que estamos desarrollando, no solo para advertir a los ciudadanos dónde hay cocodrilos para que tengan cuidado, sino también para controlar su población y asegurar la tranquilidad de la comunidad panameña”, dijo el ministro Navarro.

Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, reveló que a finales de este mes se espera la aprobación de la resolución que sirva de marco normativo para gestionar o manejar las poblaciones de cocodrilos en el país.

“El plan contempla educar a la población sobre la importancia y el rol de estos animales para mantener los ecosistemas sanos. Además, se van a visitar los sitios donde se han visto cocodrilos en la bahía de Panamá, desde Chame hasta Chimán, para generar información de las comunidades y el tamaño poblacional de la especie. Tras estimar el riesgo y de ser este alto, el Ministerio pretende intervenir para capturar y reubicar a los animales a un sitio donde sea seguro“, explicó Núñez.

La especialista en cocodrilos, la Dra. Miryam Venegas, mostró su preocupación por el aumento de encuentros negativos con estos reptiles y la información que se provee en las redes sociales.

“A ellos les gusta vivir alrededor de los seres humanos, especialmente cuando estos cometen el error de alimentarlos. Otra cosa es que muchos seres humanos se creen ‘Rambo’ y van a molestar al animal, a tirarle piedras o a cogerle la cola, y en una de esas ocurre un accidente”, explica la especialista sobre las causas comunes de incidentes con estos animales.