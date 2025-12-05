MiAmbiente rescata zarigüeyas en La Alameda

Una zarigüeya (Didelphis virginiana) juvenil fue rescatada en el sector de La Alameda, en el corregimiento de Betania, por técnicos de la Sección de Biodiversidad de la Dirección Regional Panamá Metropolitana, informaron del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La acción se realizó en atención a llamado de los vecinos de un edificio del sector.

Los técnicos acudieron a atender la llamada, donde luego de conversar con los vecinos del edificio instalaron una trampa y se logró la captura del marsupial que había merodeado el inmueble. Una vez capturada la zarigüeya, será examinada para determinar si se puede soltar en un área protegida para que continúe su ciclo de vida, indicaron de MiAmbiente.

Este animal es el tercero de su especie que se logra ubicar en el sector en las últimas semanas, los cuales han sido reportados por inquilinos de los edificios.

Remigio Almanza, jefe encargado de la Sección de Biodiversidad atribuyó la presencia de estos ejemplares a la cercanía del bosque del Parque Natural Metropolitano y que en horas de la noche salen a buscar alimentación en las residencias aledañas, especialmente en los vertederos con restos de comida.

Durante noviembre, la Sección de Biodiversidad logró rescatar un total de 30 animales de distintas especies; entre los que se detallan 15 zarigüeyas, 3 aves tapacamino, 2 boas, 2 mapaches, y un individuo de cada una de las siguientes especies: iguana verde, serpiente, loro, gallote, tortuga, ardilla gris y un gatosolo en todo el área metropolitana. La mayoría de ellos son trasladados a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre para la atención previa a su liberación.

De la entidad, solicitan a la ciudadanía que de encontrarse con alguna especie de vida silvestre, no se interactúe con el animal y se llame al teléfono de denuncias ciudadanas 311 o, consultar la página web de MiAMBIENTE.