El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), informó que solicitó formalmente el acompañamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú (CAAC) en el proceso de participación ciudadana que se desarrollará en torno al proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón.

La solicitud fue presentada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, mediante una nota fechada el 27 de noviembre de 2026, con la que busca fortalecer la transparencia, garantizar el acceso a la información ambiental y promover una participación ciudadana amplia e informada.

Según informó MiAMBIENTE, la invitación contempla que el Comité tenga acceso a toda la documentación relacionada con el proceso y pueda aportar recomendaciones técnicas para garantizar su transparencia. Además, el ministro convocará en los próximos días a sus integrantes a una reunión para dar seguimiento a esta solicitud.

La institución explicó que Panamá cuenta con una Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, aprobada mediante la Resolución DM-0037-2026, que establece las acciones y responsabilidades del país en materia de información ambiental, participación pública, justicia ambiental y protección de los defensores del ambiente.

Navarro señaló que el acompañamiento del organismo regional representa una oportunidad para fortalecer la confianza pública y conocer las opiniones, inquietudes y expectativas de los panameños sobre la mina y su futuro.

Mientras tanto, la Comisión Interministerial, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, continúa coordinando los asuntos relacionados con el proyecto minero.

MiAMBIENTE indicó que los tres ministros ampliarán próximamente la información sobre el proceso de participación ciudadana, cuya implementación todavía se encuentra en etapa de diseño, así como sobre las acciones que desarrolla la Comisión en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República.

El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento está integrado por siete especialistas independientes de la región y fue creado en el marco del Acuerdo de Escazú. Su función es consultiva y no judicial, por lo que emite observaciones y recomendaciones públicas para apoyar a los países en la aplicación de este instrumento internacional.

La entidad recordó que Panamá recibió en octubre de 2025 una visita oficial del Comité, durante la cual se realizaron 15 reuniones con más de 45 representantes del Estado, el sector justicia, organismos autónomos y la sociedad civil.