MiBus modifica recorridos por desvío temporal en Calidonia este domingo

La empresa Transporte Masivo de Panamá - MiBus informó que este domingo, 6 de septiembre, a partir de las 3:00 p.m., se aplicó un desvío temporal en el sector de Calidonia, por lo que algunas rutas tendrán ajustes en su recorrido habitual.

De acuerdo con la información difundida por MiBus, al salir de la Zona Paga 5 de Mayo, los buses deberán circular por la avenida Justo Arosemena hasta llegar a la calle 45, donde continuarán por la avenida Martín Sosa para posteriormente retomar su recorrido habitual sobre la avenida Simón Bolívar.

Entre las paradas afectadas se encuentran ZM Calidonia, Calle 28 Calidonia, Parque Francisco Arias y Bella Vista.