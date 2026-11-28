La Procuraduría General de la Nación (PGN) logró 15 condenas por los delitos de venta y comercialización de sustancias ilícitas en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. Los sentenciados aceptaron su culpabilidad y recibieron penas de entre 60 y 90 meses de prisión.

De acuerdo con la entidad, dos personas fueron condenadas a 90 meses de cárcel; tres recibieron 86 meses; dos, 84 meses; una, 82 meses, y otras cinco, 80 meses. Además, una persona recibió una pena de 60 meses, mientras que un adolescente fue sancionado con 16 meses de privación de libertad.

Como penas accesorias, ocho de los condenados deberán pagar una multa de B/.200.00, una vez cumplan la pena principal. Otros seis quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas por periodos de uno a cuatro años.

En estas investigaciones también fueron imputadas otras cuatro personas por la presunta venta y comercialización de sustancias ilícitas. De ellas, tres quedaron bajo detención provisional y una recibió otra medida cautelar.

Las acciones fueron desarrolladas mediante allanamientos realizados por la Fiscalía en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional. Durante las diligencias se ubicaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares.