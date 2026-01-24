MIDA refuerza vigilancia contra la brucelosis bovina en fincas ganaderas de Colón

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que, con el objetivo de mantener la vigilancia activa contra la brucelosis bovina y dar seguimiento al Programa Nacional de Trazabilidad Bovina, personal de la Regional de Colón, a través de la Agencia del Lago Gatún, en coordinación con el Programa de Salud Animal, llevó a cabo una jornada de trabajo en tres fincas ganaderas ubicadas en el sector de Río Lagarto, corregimiento de El Guabo, distrito de Chagres.

En un comunicado, detallaron que durante la jornada se realizó la toma de 73 muestras de sangre para el diagnóstico de brucelosis bovina, como parte de las acciones preventivas destinadas a salvaguardar la salud animal y garantizar la inocuidad de la producción pecuaria.

Asimismo, agregaron que se colocaron 54 aretes de identificación numérica y dispositivos electrónicos correspondientes al Programa de Trazabilidad Bovina, lo que permitió fortalecer el control, la identificación y el seguimiento del ganado en la región.