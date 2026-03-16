$!MIDES amplía cobertura de los Programas de Transferencia

Monetaria CondicionadaComo parte de la ampliación de cobertura de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), el Ministerio de Desarrollo Social informó que, para el primer pago de 2026, se incorporaron 136 nuevas personas, para un total de 19,851 beneficiarios.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la provincia de Panamá concentra el mayor número de beneficiarios con 5,050 personas inscritas; le siguen Chiriquí (3,545) y Panamá Oeste (2,448).Por rango de edad, el grupo más numeroso corresponde a personas entre 30 y 59 años (8,140).

Le siguen los beneficiarios de 18 a 29 años (4,711); de 0 a 17 años (4,427); entre 60 y 64 años (1,208); de 65 a 69 años (885); y de 70 a 74 años (386).

Ildaura Ayarza, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva Nacional del programa Ángel Guardián, explicó que entre los objetivos de la iniciativa no solo se contempla la entrega de la transferencia monetaria, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios y el pleno ejercicio de sus derechos.

Entre estos se incluyen el acceso a controles médicos y terapias, charlas de salud mental y programas de educación inclusiva.

Estos servicios son esenciales para su bienestar integral y su cumplimiento corresponde al beneficiario o a su representante legal.

Asimismo, Ayarza destacó que el programa brinda orientación y acompañamiento a tutores y familiares responsables del cuidado permanente, reconociendo el compromiso, el tiempo y el esfuerzo que implica esta labor en los hogares panameños.

Para facilitar el cumplimiento de la corresponsabilidad del programa, trabajadores sociales y promotores realizan visitas domiciliarias, evitando así traslados innecesarios.

Estos desplazamientos suelen representar un punto crítico para muchas familias, ya que movilizar a una persona con discapacidad severa puede convertirse en un desafío tanto logístico como emocional.

Finalmente, la coordinadora precisó que el programa atiende principalmente a personas con discapacidad físico-motora, intelectual, mental o pluridiscapacidad.

En los últimos 20 meses, la actual administración ha transferido B/. 43,310,800 a beneficiarios con diagnósticos severos en condición de dependencia.