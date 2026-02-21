MIDES convoca al CONNA para abordar situación de niños y adolescentes bajo medidas de protección

El Ministerio de Desarrollo Social de Panama (MIDES) informó que la ministra Beatriz Carles presidió una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) para abordar la situación de menores bajo medidas de protección en centros de atención, especialmente tras las denuncias relacionadas con el CAI de Tocumen.

Durante la reunión, la titular del MIDES sostuvo que la institucionalización debe ser una medida excepcional y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado.

En ese sentido, reiteró la necesidad de fortalecer políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar que garanticen la protección integral de niños y adolescentes, responsabilidad que subrayó compete a los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto.

Asimismo, se refirió al rol técnico de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) en la supervisión de centros y en la evaluación permanente de los casos, promoviendo la reunificación familiar y alternativas a la institucionalización. También reafirmó su compromiso con la transparencia y la revisión de los mecanismos de control para corregir fallas estructurales.

En cuanto al caso del CAI de Tocumen, la ministra explicó que “10 jóvenes adultos fueron trasladados temporalmente al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de una medida ordenada por el Procurador General”. Indicó que “se trata de personas con discapacidades físicas e intelectuales en condición de dependencia, que no representan peligro y requieren protección del Estado”.

La sesión contó con la participación de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quienes reiteraron su disposición de brindar apoyo técnico al país para fortalecer el sistema de garantías de los derechos de la niñez.

Finalmente, como resultado del encuentro, se acordó instalar mesas de trabajo que elaborarán propuestas para robustecer los mecanismos de protección desde un enfoque multidisciplinario.