$!MIDES incluye a más de 3,705 panameños en los programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social entregó 3,705 tarjetas Clave a nuevos beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, quienes podrán acceder al segundo pago correspondiente al año 2026.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, detalló que había panameños que esperaron hasta ocho años para integrarse a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional.

“Estos programas representan un respaldo directo para miles de familias panameñas que necesitan el acompañamiento del Estado. Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar una ayuda digna y oportuna a quienes más lo necesitan”, expresó la ministra Carles de Arango.

Al analizar las nuevas inclusiones, el programa 120 a los 65 registró la mayor cantidad de beneficiarios con 2,875 personas, seguido de Red de Oportunidades con 403, el Programa del Bono Alimenticio Nutricional con 217 y Ángel Guardián con 210 nuevos beneficiarios.

La inversión destinada para esta nueva población beneficiaria asciende a B/. 1,179,120. Con estas inclusiones, la actual administración suma 11,423 panameños incorporados a los programas sociales en sus primeros 23 meses de gestión.

Los nuevos beneficiarios podrán hacer efectivo el cobro de sus beneficios del 1 al 12 de junio mediante la Tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas de difícil acceso los pagos se realizarán del 15 al 19 de junio.

Del total de nuevos beneficiarios, 2,265 son mujeres provenientes de distintas regiones del país, quienes fueron incorporadas a los diferentes programas sociales del MIDES.

La mayoría de los nuevos beneficiarios corresponden a la modalidad de Tarjeta Clave Social, con 3,538 personas, equivalentes al 95.49 % del total, mientras que 167 beneficiarios, que representan el 4.51 %, corresponden a áreas de difícil acceso.

El Mides proyecta desarrollar más de 17 jornadas hasta octubre, con una cobertura estimada superior a 20 mil personas en distintas regiones del país.

Beatriz Carles de Arango explicó además que los programas sociales incluyen corresponsabilidades relacionadas con la asistencia escolar, controles médicos y vacunación, especialmente en el caso de Red de Oportunidades.

También indicó que el Mides impulsa proyectos complementarios como huertos de subsistencia, actividades artesanales y acompañamiento territorial para contribuir a que las familias superen su condición de pobreza.