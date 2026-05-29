Migración detecta a 10 extranjeros con estatus irregular durante operativo en Calidonia

Durante un operativo interinstitucional en el edificio conocido como Dynasty y en el sector del Mercado de las Flores, en Calidonia, el Servicio Nacional de Migración culminó la verificación de 52 ciudadanos extranjeros, de los cuales 10 presentaban irregularidades migratorias.

Migración detalló que cuatro ciudadanos extranjeros fueron citados para iniciar los trámites correspondientes por presunta estadía vencida y por laborar sin el permiso requerido.

Asimismo, seis personas fueron conducidas para el proceso migratorio correspondiente, tras detectarse faltas administrativas como permanencia irregular, trabajo sin autorización y, en uno de los casos, impedimentos migratorios vigentes.

Por su parte, la Policía Nacional informó que se detectó la venta ilegal de cigarrillos y alcohol.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos y de las normativas que los establecen. Hemos encontrado personas de diversas nacionalidades; en el caso de los extranjeros, hemos hallado que muchos no mantienen sus documentos en regla ni sus pasaportes. Estamos tratando de ubicar los pasaportes para determinar si existe alguna situación que las comprometa y, en ese caso, pasarían a ser víctimas. Además, se ha coordinado con la Policía de Niñez y Adolescencia ante la posibilidad de que algunas de las personas sean menores de edad”.