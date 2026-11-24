Tres ciudadanos de nacionalidad china fueron detectados en dos casos distintos relacionados con presuntas irregularidades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante controles realizados este martes 24 de noviembre.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Migración (SNM), en el primer caso se identificó a un pasajero que viajaba desde São Paulo, Brasil, con destino a México, quien portaba una visa y sellos de ingreso de Japón presuntamente fraudulentos.

En una segunda intervención, otros dos ciudadanos chinos que realizaban el mismo trayecto fueron detectados cuando presuntamente utilizaban la identidad de otros compatriotas.

Tras detectar estas irregularidades, las autoridades migratorias impidieron que los tres pasajeros continuaran su tránsito por Panamá y ordenaron su retorno al país desde donde habían llegado, conforme a las disposiciones migratorias vigentes.