Migración refuerza acciones contra la trata de personas con operativo en Los Santos

Dos personas fueron capturadas durante el operativo “Blue Chárter”, realizado en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de trata de personas.

Según informó el Servicio Nacional de Migración (SNM), los detenidos son un ciudadano panameño y una ciudadana colombiana con residencia permanente en el país, quien mantenía una orden de captura vigente por este delito. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La acción se desarrolló de manera conjunta entre el Ministerio Público, la DNIP, la DIJ, Interpol y el Servicio Nacional de Migración.

Si es para un portal de noticias, esta estructura es más natural porque comienza con el hecho noticioso y luego atribuye la información al Servicio Nacional de Migración.