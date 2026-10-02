Mil policías refuerzan seguridad durante el Black Weekend

Alrededor de mil unidades policiales fueron desplegadas en centros comerciales del país para reforzar la seguridad durante el Panamá Black Weekend, actividad que inició este viernes y se extenderá hasta el domingo 4 de octubre, informó la Policía Nacional.

El operativo incluye patrullajes a pie, rondas vehiculares y monitoreo permanente en puntos estratégicos de los centros comerciales, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de compradores, comerciantes y visitantes.

El cabo segundo Joseph Ortega, de la Subdirección de Seguridad Ciudadana, recomendó a la población cuidar sus pertenencias, evitar portar grandes cantidades de efectivo y reportar cualquier actividad sospechosa a las unidades policiales.

La Policía Nacional mantiene presencia en centros comerciales de la capital y del interior del país durante el desarrollo de esta jornada comercial.