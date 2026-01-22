Milena Gómez presenta su renuncia como gerente Educativa del ITSE

La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde 2021, argumentando la falta de certeza jurídica y una serie de decisiones que, a su juicio, comprometen la autonomía académica y administrativa de la institución.

Gómez, quien accedió al cargo mediante concurso público de méritos para el período 2021–2025 y cuya gestión fue extendida hasta 2029 tras evaluaciones de desempeño aprobadas por el Consejo Directivo, señaló que desde octubre de 2025 enfrentó “escenarios de tensión, vacaciones forzadas y una separación de hecho”, situación que, según recordó, el propio Consejo aclaró que no constituía “una afectación al cargo ni un menoscabo de derechos ni cuestionamiento a su gestión”.

No obstante, la exgerente advirtió que la reciente aprobación del Estatuto del ITSE, publicada en Gaceta Oficial el pasado 19 de enero, incorporó la figura de la “pérdida de confianza” como causal de separación del cargo, aun cuando ella se encontraba ausente y siendo la titular del puesto. Para Gómez, esta modificación “transforma en la práctica un cargo obtenido por concurso y con período fijo en uno de libre designación y remoción”, lo que genera serias preocupaciones sobre la estabilidad institucional.

“La continuidad y sostenibilidad de un proyecto institucional como el ITSE requieren condiciones de gobernanza claras y predecibles que resguarden los avances alcanzados”, expresó, al tiempo que advirtió sobre riesgos para la independencia técnica y la rectoría académica.

Durante su gestión, Gómez destacó haber contribuido a posicionar al ITSE como un referente nacional y regional en educación superior de ciclo corto, con base en ciencia, tecnología e innovación. Entre los principales logros mencionó el incremento de la matrícula de 800 a más de 4,000 estudiantes, la creación de cinco nuevas carreras, el establecimiento del CIIECYT-AIP, y el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que distinguió al ITSE como la segunda institución del país premiada por su Presupuesto Basado en Resultados.

Asimismo, resaltó la articulación con actores estratégicos como el Canal de Panamá, COPA Airlines, y organismos internacionales como la CAF, BID, UNESCO y el Tecnológico de Monterrey, así como la firma de más de 170 convenios de cooperación, con un próximo acuerdo con Oracle.

En materia de transparencia, Gómez aseguró que promovió activamente auditorías internas, externas y de la Contraloría General de la República. “Hasta el día de hoy no se han encontrado hallazgos que comprometan mi gestión”, afirmó, subrayando que estos procesos constan en las actas del Consejo Directivo.

Pese a su salida, dejó encaminada la segunda fase de implementación del ITSE, con acompañamiento de Naciones Unidas y la gestión de fondos a través de la CAF, como parte de una visión de crecimiento institucional a mediano y largo plazo.

Finalmente, Gómez agradeció al equipo humano, a la comunidad académica, al sector productivo y, especialmente, a los estudiantes del ITSE, a quienes definió como “la razón, el sentido y el centro de mi gestión”.