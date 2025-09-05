Ministerio Público abre investigación al exdirector de Pandeportes Héctor Brands

El Ministerio Público confirmó que ha iniciado una investigación formal en contra del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands.

Según información publicada por el diario La Estrella de Panamá el pasado 1 de septiembre, la investigación se originó a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el cual advierte sobre presuntas irregularidades financieras durante la gestión de Brands al frente de Pandeportes, cargo que desempeñó entre abril de 2021 y febrero de 2023.

De acuerdo con el diario, el informe de la UAF señala que bajo la administración de Brands se aprobaron numerosos contratos, adendas y gestiones de cobros que alcanzaron un monto aproximado de 600 millones de dólares.

Asimismo, la publicación precisó que se han procesado 39 reportes de operaciones sospechosas, relacionados con 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones ejecutadas.

Fuentes del Ministerio Público informaron que Brands, acompañado por el abogado Pedro Meilán, acudieron ayer a la sede de la institución para solicitar las carpetillas vinculadas con la investigación.

Este caso ha generado diversas reacciones, entre ellas la del diputado Luis Duke, quien en el pleno de la Asamblea expresó: “quiero pedir al Ministerio Público y a la Contraloría que le den celeridad a las investigaciones, ya que la justicia no puede titubear y menos si los diputados usan su poder para enriquecerse a costillas del pueblo, si lo hacen lo paguen con cárcel”.