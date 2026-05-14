Ministerio Público inicia pesquisas tras hallazgo de restos humanos en Colón

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala inició una investigación por el hallazgo de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la búsqueda comenzó en horas de la mañana y aproximadamente a las 9:00 a.m. fueron encontrados los restos en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos.

Al sitio acudieron funcionarios de la Fiscalía Regional y personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quienes acordonaron el área para recabar evidencias que permitan identificar a la víctima y determinar posibles responsables.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan como parte de las diligencias por el delito contra la vida e integridad personal.