Ministra Carles convoca sesión extraordinaria de la Senniaf tras denuncias en centro de Tocumen

Ante los recientes hechos denunciados en el centro de atención integral ubicado en Tocumen, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), ha convocado a una reunión extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este sábado, 7 de febrero, a través de un comunicado, que la protección del interés superior de los menores es una prioridad absoluta del Estado. En este sentido, la institución aseguró que colaborará de manera transparente con las autoridades competentes ante cualquier indicio de irregularidad que comprometa la seguridad de los niños y adolescentes bajo custodia estatal.

Del Mides detallaron que, como parte de las acciones preventivas, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales. El objetivo central es garantizar que la atención sea eficaz y cumpla con los estándares de protección integral exigidos por ley.

La junta directiva de la Senniaf está conformada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo y el Contralor General de la República; así como dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.