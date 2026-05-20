Ministra de Gobierno rechaza dotar de televisores a reos para el Mundial y prioriza a la niñez indígena

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, rechazó categóricamente que la prioridad del sistema penitenciario deba ser la donación de televisores para que los privados de libertad puedan ver el Mundial de Fútbol. La reacción de la titular surge luego de que la defensora del Pueblo, Ángela Russo, compartiera la petición de los reos, quienes alegan el deseo de ver la cita mundialista como parte de sus derechos.

Montalvo, en una entrevista en Radio Panamá, criticó fuertemente esta solicitud, contrastando las demandas de comodidad en las cárceles con las carencias extremas que enfrentan miles de niños en las áreas rurales y comarcas del país. La ministra lamentó que el debate público se desvíe hacia la instalación de pantallas en los penales, mientras existen realidades urgentes en los territorios indígenas donde los menores caminan largas distancias y carecen de conectividad básica.

“Yo veo territorios indígenas e imagínate cómo yo le digo a un muchachito que tiene que caminar dos horas que yo tengo que esforzarme para ver cómo, como equipo de gobierno, llevamos respuesta para áreas de difícil acceso. Ese niño ni siquiera un celular o una tablet tiene en este momento para poder hacer sus tareas, ¿y tú me vas a estar hablando en este momento de que mi prioridad debe ser televisores para centros penitenciarios? Eso no puede ser”, expresó con firmeza Montalvo.

Al defender los controles aplicados en las cárceles, la titular de Gobierno recordó que los privados de libertad están cumpliendo condenas por haberle fallado a la sociedad y que el ecosistema carcelario debe enfocarse en infundir disciplina, orden y respeto.

Montalvo enfatizó que las exigencias deben ir ligadas a las responsabilidades. “Los derechos vienen con una contraprestación que son las obligaciones y los deberes (...). A nosotros no se nos puede olvidar en ninguna circunstancia que estamos ante un ecosistema de personas que ya le fallaron a la sociedad y que eso viene demandando que, aparte del desorden que tenían afuera, cuando caen dentro del sistema aprendan a tener orden”, señaló.

Finalmente, la ministra de Gobierno destacó que la verdadera estrategia de la institución está orientada a mantener a la población penitenciaria ocupada en actividades productivas en lugar de generar debates de ocio. “Nosotros nos hemos enfocado en darle oportunidad para todo el que lo acepte, de modo que tenga plazas de trabajo y deje de estar dentro del sistema desocupado, generando crisis innecesarias”, concluyó la funcionaria.