Ministra de Trabajo se reúne con la Fundación del Trabajo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, se reunió con el Consejo de Síndicos de la Fundación del Trabajo. Durante el encuentro, la ministra propuso que la fundación actúe como una representación tripartita del país en la mesa de revisión del salario mínimo.

Muñoz de Cedeño indicó que la ley la faculta para convocar a la fundación a participar en la mesa, señalando que el tema del salario mínimo “ha sido utilizado como un brazo político”.

La ministra criticó el “monopolio sindical” y expresó su creencia en la “libertad sindical y en la libertad de empresa”. También invitó a los miembros de la fundación a trabajar en la transformación del sector laboral y a ser transparentes con el uso de los fondos públicos.

Por su parte, el Consejo de Síndicos informó que evaluará la propuesta de la ministra. Además, presentaron su hoja de ruta, que incluye temas como las certificaciones laborales y las convenciones colectivas.