Ministro Ábrego destaca captura de cabecillas y control migratorio en 2025

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, aseguró que la captura de cabecillas y miembros clave del crimen organizado ha permitido debilitar de forma significativa sus estructuras financieras, logísticas y armadas, como resultado de un trabajo planificado y sostenido por los estamentos de seguridad.

Abrego subrayó que las acciones ejecutadas no responden a improvisaciones, sino a procesos de investigación y coordinación internacional. “Estas acciones no son improvisadas, responden a investigaciones sólidas, cooperación internacional y un trabajo sostenido en inteligencia”, afirmó.

En el ámbito migratorio, el titular de Seguridad resaltó los resultados alcanzados por Panamá durante el presente año, atribuyéndolos a una gestión coordinada y con enfoque en derechos humanos. “Panamá ha tenido un notable éxito en materia migratoria durante el presente año gracias a una gestión responsable coordinada y enfocada en el respeto a los derechos humanos y a la estabilidad del país”, sostuvo.

El ministro detalló que las cifras evidencian una disminución drástica de los cruces irregulares por la selva del Darién. Según explicó, en 2024 se registraron 302,203 personas que ingresaron de manera irregular del Sur al Norte, mientras que en lo que va de este año la cifra es de 3,091.