Ministro Ábrego explica retrasos en pagos a expolicías retirados

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se refirió este martes, 23 de septiembre, a los retrasos en el pago de la prima antigüedad a expolicías retirados, mientras participaba en una reunión sobre temas de seguridad en la provincia de Colón.

El titular de Seguridad detalló que alrededor de 50 expolicías retirados reclaman el pago de la prima antigüedad correspondiente a años anteriores. Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas no asignó la partida respectiva el año pasado, aunque se logró pagar cerca de 3 millones de dólares. El restante, aproximadamente 7 millones, permanece en manos de la Contraloría a la espera de aprobación.

Ábrego indicó que este jueves se reunirá con la Asamblea Legislativa para buscar la partida presupuestaria que permita cumplir con este pago pendiente.

Mientras tanto, jubilados de estamentos de seguridad de distintas provincias realizan una marcha pacífica desde la subestación de Policía de Balboa hasta el Ministerio de Seguridad en