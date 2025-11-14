Ministro Ábrego: “Hoy no hay nadie en Sherman entrenando de nada”

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, respondió a una publicación de un medio internacional, que se replicó en Panamá, sobre la presencia de soldados estadounidenses y su entrenamiento conjunto con miembros de la Fuerza Pública panameña, al calificarla como una información a destiempo.

Durante una intervención en el programa radial Panamá En Directo, el titular de Seguridad Pública declaró con firmeza: “Hoy no hay nadie en Sherman entrenando de nada”, en referencia al centro de la Aeronaval panameña ubicado en la provincia de Colón, donde a finales de octubre finalizó el curso de entrenamiento selvático.

“Fue un ejercicio programado, autorizado, que ya concluyó y fue anunciado públicamente”, explicó el ministro Abrego, quien agregó que la institución informó sobre dicho ejercicio mediante un comunicado emitido el pasado 30 de septiembre y eso lo pueden corroborar.

El ministro señaló que estos entrenamientos, que no son nuevos, se desarrollan con una matrícula máxima de 40 uniformados: 20 panameños y 20 estadounidenses. “No es que están viniendo ni mil ni dos mil soldados de Estados Unidos a Panamá”, aclaró.

Las declaraciones del ministro Abrego buscan disipar dudas y evitar interpretaciones erróneas sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, la cual se desarrolla bajo estrictos marcos legales y de transparencia.