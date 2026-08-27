Ministro de Educación traza hoja de ruta tras sus primeros 15 días en el cargo

A 15 días de asumir el cargo como nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio aseguró que una de sus primeras acciones al frente del Meduca ha sido conocer a fondo la situación actual de la institución y escuchar a los distintos actores del sistema educativo.

El ministro Vega Osorio explicó que, “lo primero que hicimos al entrar fue escuchar a los directores actuales para conocer cuál es el estatus actual del ministerio”. Además, indicó que ha solicitado a los cerca de 70 mil funcionarios de la institución “reforzar su compromiso con la prestación de un servicio de calidad para la educación nacional”.

El titular del Meduca manifestó que: “mi administración busca establecer una política de puertas abiertas y mantener un diálogo permanente con todos los sectores que conforman la comunidad educativa, ya que es importante trabajar de cerca con las 16 zonas escolares del país.

Vega Osorio subrayó que los docentes, estudiantes y padres de familia deben tener una participación en este proceso, al considerar que los alumnos constituyen el eje central del sistema educativo.

Renuncias

El nuevo ministro enfrenta el reto de dirigir el Meduca con tres viceministerios vacantes. Las posiciones quedaron disponibles tras la salida de los funcionarios que ocupaban estos cargos durante los últimos meses.

Las renuncias de Roberto Sevillano, quien se desempeñaba como viceministro Administrativo, y Agnes De León de Cotes, del Viceministerio Académico, se produjeron en medio del cambio de mando en la entidad.

A estas salidas se suma la vacante en el Viceministerio de Infraestructura, luego de la salida de Delia Marcela Herrera en febrero.