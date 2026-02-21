Ministro de Salud visita Colón para evaluar centros y proyecta unificar servicios en el antiguo hospital Manuel Amador Guerrero

El Ministerio de Salud de Panama (MINSA) informó que el ministro Fernando Boyd Galindo realizó una gira de trabajo en la provincia de Colón, donde visitó diversos centros de atención y la sede regional de la institución en la Costa Atlántica, con el objetivo de evaluar el estado de los servicios de salud.

Mediante un comunicado, señalaron que durante el recorrido el titular del MINSA inspeccionó los centros de salud de Chilibre y Juventina Montenegro de Sardinilla, así como el Policentro Juan Antonio Núñez, en Calle 9. En estos puntos conoció las principales necesidades en infraestructura, insumos, medicamentos y recurso humano para garantizar una atención adecuada a los pacientes.

Asimismo, el ministro visitó la sede regional del MINSA en Colón, donde operan clínicas especializadas, entre ellas la de Heridas, Salud Integral del Adolescente y atención a pacientes con VIH, además de oficinas administrativas, almacén y el cuarto frío del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la inspección, constató limitaciones de espacio para el funcionamiento de estos servicios, por lo que se analiza trasladar algunas dependencias al antiguo hospital Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Según indicó, la intención es unificar los servicios públicos de salud en esta estructura emblemática construida en 1936.

En la gira también participaron la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, y el director nacional de Infraestructura en Salud, Abdiel Escobar.