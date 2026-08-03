Ministro de Seguridad confirma 19 panameños en la guerra de Rusia-Ucrania y frena intento de reclutamiento local

Tras la conferencia inaugural de los ejercicios Panamax 2026, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que al menos 19 ciudadanos panameños participan actualmente como combatientes en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El titular de la cartera abordó diversos temas prioritarios de seguridad nacional, incluyendo el control fronterizo y los intentos de reclutamiento de miembros de la fuerza pública.

Ábrego se refirió al caso específico de una unidad del Servicio Aeronaval que solicitó licencia con la intención de sumarse al conflicto extranjero. “El director De Gracias del Servicio Aeronaval expresó acerca de una unidad que había pedido su licencia para inscribirse o dirigirse a alguno de estos dos países -Rusia o Ucrania-. Efectivamente, lo que hicimos inmediatamente fue presentárselo a un trabajador social y a un psicólogo, y la persona desistió de la licencia y permanece todavía en las filas nuestras”, detalló el ministro.

El ministro indicó que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría, abrió una carpeta de investigación para esclarecer las operaciones de una red que presuntamente se dedica al reclutamiento de personas en Panamá y otros países de la región para operar como contratistas o mercenarios en el extranjero.

Preliminarmente, se investiga a tres personas en territorio nacional vinculadas con estas gestiones.Ante las recientes alertas y especulaciones sobre la seguridad fronteriza, Ábrego descartó riesgos inminentes de desplazamiento masivo hacia el istmo y pidió prudencia a la ciudadanía: “No hay ningún tipo de información que nos hable de que va a haber algún tipo de inmigración en masa hacia la República de Panamá... yo creo que debemos de tratar de evitar de esparcir el miedo”, puntualizó, resaltando la labor constante de los estamentos de seguridad y las autoridades judiciales en la protección del país.