Ministro Navarro destaca la biodiversidad de Panamá y llama a fortalecer la conservación

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que Panamá se consolida como una potencia mundial en biodiversidad y ecoturismo, al resaltar la riqueza natural del país y la interconexión de sus ecosistemas.

A través de un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el titular de la cartera mencionó como ejemplo el río Llanito y las cascadas Las Golondrinas, ubicadas en el Parque Nacional Héctor Gallego, cuyas aguas nacen en el Parque Nacional Santa Fe.

Según explicó, este entorno natural evidencia que los ecosistemas “están vivos, conectados entre sí y son la base de nuestras propias vidas”. Navarro subrayó la importancia de proteger y conservar los recursos naturales, trabajando de manera conjunta con las comunidades rurales y promoviendo un desarrollo responsable.

En ese sentido, indicó que detener la deforestación, frenar la tala e impulsar el desarrollo sostenible son acciones clave para garantizar el bienestar del país.

El ministro afirmó que estas iniciativas de conservación cuentan con el respaldo del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de asegurar un Panamá próspero y sostenible para las actuales y futuras generaciones.