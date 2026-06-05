Minsa: 23 empresas compiten por contrato de B/.80 millones para limpieza de nueve hospitales públicos

Un total de 23 empresas participaron en la reunión de homologación de la licitación para la contratación del servicio de aseo, limpieza y desinfección de nueve hospitales públicos del país, con un precio de referencia de B/.80,074,999.79, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el Minsa, "la iniciativa forma parte del compromiso asumido por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para fortalecer las condiciones de higiene, bioseguridad y calidad en la atención de los pacientes dentro de la red hospitalaria nacional".

La contratación contempla la prestación integral de los servicios de aseo, limpieza y desinfección, incluyendo recurso humano especializado, insumos, productos, equipos y demás elementos necesarios para mantener condiciones óptimas en las instalaciones de salud.

Los hospitales incluidos en esta licitación son el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, en Los Santos; el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas; el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, en Herrera; el Hospital Regional Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste; el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández; el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito; el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas; el Hospital Aquilino Tejeira, en Coclé; y el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, en Bocas del Toro.