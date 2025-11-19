Minsa actualiza cifras de infecciones en el territorio nacional

Los registros de los casos de influenza, infecciones respiratorias agudas, zika, dengue, chikungunya, leishmaniasis, malaria, hantavirus, leptospirosis y gusano barrenador en humanos, actualizados a la semana 43, que comprende del 19 al 25 de octubre de 2025, fueron revelados por el Ministerio de Salud (Minsa).

El Departamento de Epidemiología informó que no se notifican nuevas defunciones por influenza, para mantener el acumulado en 92 muertes por esta enfermedad en lo que va del año. De esta cifra de fallecidos, no contaban con vacuna contra la influenza el 85,9% (79) y el 92% (85) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria. Una defunción con factor de riesgo de vapeo en adulto joven, se detalló en el documento.

Se han notificado cinco defunciones por influenza con coinfección: cuatro con SARS-COV-2 y 1 que tenía tanto COVID-19 como parainfluenza. En cuanto a los casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (bronconeumonías y neumonía), la cifra para este año es de 16,956 personas, mientras que el dengue se registra un total de 13,844 casos acumulados a nivel nacional. De esa cifra, 12,275 casos son sin signos de alarma, 1,474 con signos de alarma y 95 dengue graves. El chikungunya tiene registrados 26 casos.

La leishmaniasis sumó 23 casos para un total de 1,290 este año. Se notificaron 86 casos de malaria en este período para un acumulado de 9,458 casos. Se mantienen cuatro defunciones este 2025, todas mujeres entre 16 y 94 años, en las regiones de Panamá Este (2), Veraguas (1) y Darién (1).

Con respecto a la enfermedad por virus Oropouche, en esta semana el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica recibió la notificación de tres casos de fiebre por el virus Oropouche en la Región de Salud de Veraguas, informaron las autoridades. Se actualizaron 14 casos correspondientes a semanas previas, alcanzando un total de 17 casos reportados en esta semana de diferentes regiones: Herrera, Darién, Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé, Región Metropolitana y Comarca Ngäbe Buglé. Para un acumulado de casos en el 2025 de 657 casos.

No se notificaron nuevos casos de fiebre por hantavirus (26 casos), síndrome cardiopulmonar por hantavirus (18 casos), leptospirosis (69 casos), gusano barrenador en humanos (105 casos) y zika (2 casos) y viruela símica (Mpox) (14 casos).

El Ministerio de Salud reitera a la población que para reducir la propagación de enfermedades recomienda el lavado constante de las manos con agua y jabón, o gel alcoholado; uso de mascarilla y acudir al médico en caso de manifestar síntomas; cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar; no automedicarse y acudir a tiempo a la instalación de salud más cercana.