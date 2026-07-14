Minsa alerta sobre 18 perfumes incluidos en sistema europeo por riesgos químicos

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población sobre una serie de perfumes y otros productos cosméticos incluidos en las alertas del sistema europeo Safety Gate, luego de que la Comisión Europea notificara que representan riesgos para la salud de los consumidores.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas informó que da seguimiento a los boletines emitidos por las autoridades de referencia en materia de cosmetovigilancia y divulgó una lista de productos que fueron objeto de medidas de retiro o prohibición de comercialización en distintos países europeos.

Entre los perfumes incluidos en la alerta figuran Private Show y Fantasy, de Britney Spears; Sportivo, de Lamborghini; With Kisses, de Naomi Campbell; Selection Women, de s.Oliver; About Women, de Bruno Banani; Pure Woman, de Mexx; Signature, de Celine Dion; Life, de Esprit; STONE SUPERNOVA y Relover, de Replay; Tender Blossom, de Betty Barclay; BLACK, de America; L’Ile Intense, de INFINE; HARAMAIN TREASURE Eau de Parfum, de Al Haramain, así como tres fragancias de la marca Eurocosmesi: Sofia en Rose, Sofia en Rose di Sofia Balestra y 15 Giugno, ore 10 sulla spiaggia di Porticciolo Eau de Parfum.

De acuerdo con la información del Minsa, la mayoría de estos productos fueron notificados por contener butylphenyl methylpropional (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos en la Unión Europea debido a los riesgos que representa para la salud.

En el caso del perfume HARAMAIN TREASURE Eau de Parfum, la alerta señala que contiene hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído (HICC), otro ingrediente prohibido en productos cosméticos.

La nota también incluye otros cosméticos, como esmaltes de uñas, protectores solares, productos para el cabello y desodorantes, que fueron retirados del mercado o cuya comercialización fue prohibida por distintos riesgos detectados durante las inspecciones realizadas por las autoridades europeas.