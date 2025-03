Minsa anuncia horario de atención durante la romería en Atalaya

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que mañana, 5 de marzo, inician los operativos de atención durante la romería a Jesús Nazareno de Atalaya, donde asisten miles de personas a participar de esta fiesta religiosa.

El Minsa habilitará el Centro de Salud de Atalaya en los siguientes horarios de atención: miércoles 5 de marzo de 3:00 p.m.- 11:00 p.m.; jueves 6 de marzo de 7:00 a.m. - 11:00 p.m., viernes 7 de marzo las 24 horas, sábado 8 de marzo las 24 horas y domingo 9 de marzo de 7:00 a.m. - 3:00 p.m.

Además, se colocará un puesto de Emergencias Médicas ubicado al frente de la Basílica Menor Jesús Nazareno, el cual contará con una ambulancia, dos paramédicos y conductor de vehículo de Emergencia.

El puesto de Emergencias Médicas funcionará en el horario de: miércoles 5 de marzo de 4:00 p.m. - 12:00 a.m., jueves 6 de marzo de 4:00 p.m. -12:00 a.m., viernes 7 de marzo las 24 horas, sábado 8 de marzo las 24 horas y Domingo 9 de marzo de 7:00 a.m. - 6:00 p.m.

Recomendaciones:

-Hidratarse.

-Utiliza repelente y protector solar.

-Tomar sus medicamentos antes de salir de su casa.

-Si eres un adulto mayor o persona inmunosuprimidas es recomendable utilizar la mascarilla para prevenir enfermedades.

-Si vas a caminar hazlo en horas tempranas de la mañana o después de las 5:00 p.m., para prevenir golpes de calor.

-Utilizar ropa cómoda.

-Verifica donde vas a comprar tus alimentos.