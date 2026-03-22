Minsa anuncia planes de contingencia por trabajos eléctricos en hospital de Los Santos

El Ministerio de Salud informó que la empresa Naturgy Panamá realizará reparaciones en el sistema eléctrico del Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas el lunes 23 de marzo, en un horario aproximado de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Por tal motivo, se activarán los planes de contingencia para garantizar la continuidad de la atención en las áreas críticas.

La entidad explicó que se mantendrá la atención regular a los pacientes que acudan al centro hospitalario; no obstante, de ser necesario, se coordinará el traslado oportuno de los enfermos a otras instalaciones de salud.