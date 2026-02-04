Minsa aún no declara apta para el consumo humano el agua en Las Tablas, Los Santos y Guararé

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Ministerio de Salud (Minsa) se mantiene a la espera de los resultados de laboratorios externos que permitirán recertificar que el agua producida en la planta Rufina Alfaro de Los Santos, y que abastece a los distritos de Guararé y Las Tablas, es apta para el consumo humano.

Conforme al reporte oficial, en el caso específico de Chitré y La Villa, aún será necesario esperar hasta después de los carnavales, debido a que ambas localidades continúan en el proceso de descontaminación de las redes de distribución de agua, como parte de las acciones correctivas para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

De acuerdo con Boyd, las redes de distribución de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro, ya se encuentran certificadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Informó que los análisis realizados por los laboratorios del IDAAN indican que el agua cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano.

No obstante, explicó que el proceso de verificación aún no ha concluido, ya que como parte del protocolo de seguridad sanitaria, el Minsa debe realizar una recertificación adicional a través de laboratorios externos, con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados.

Detalló que, del total de las pruebas efectuadas, el 70 % de los resultados ya recibidos confirman lo reportado previamente por el IDAAN.

Galindo añadió que permanece pendiente el 30 % restante de los análisis, cuyos resultados se esperan para el fin de semana. Esta información permitirá avanzar en una declaratoria oficial para algunas áreas, conforme se complete el proceso de validación establecido.