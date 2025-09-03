Minsa confirma 15 defunciones por dengue en lo que va del año

En lo que va del 2025, se ha notificado un total de 15 defunciones por dengue en el país, según el último informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Los decesos se registran en las regiones de Chiriquí 4; Bocas del Toro 3; Darién 2; Metropolitana 2; Panamá Este 2; Coclé y San Miguelito con 1 cada uno, detallaron.

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 32 del 2025, es de 214 casos por 100 mil habitantes.

La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 59 años.Hasta la semana epidemiológica N°32 (3 al 9 de agosto de 2025), se registró un total de 9,791 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De esa cifra, 8,669 casos son sin signos de alarma, mientras que 1,053 con signos de alarma y 69 dengue graves.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,809 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 1,900 casos; Panamá Oeste con 1,122; Panamá Norte con 952; Chiriquí con 625; Bocas del Toro con 529; Los Santos con 374; Veraguas con 353; Darién con 285; Colón con 272; Panamá Este con 207; Herrera con 155; Coclé con 143; Comarca Ngäbe-Buglé con 56; Kuna Yala con 9 casos.